Glucks Oper "Orphée et Eurydice" aus London

Opernbühne Glucks Oper "Orphée et Eurydice" aus London

Startenor Juan Diego Flórez gibt den Orphée in Glucks Oper, die ihm lediglich Eurydike (Lucy Crowe) und Amor (Amanda Forsythe) zur Seite stellt: ein Drei-Personen-Stück, in dem auch Chor und Orchester zentrale Rollen spielen.

Orphée - Juan Diego Flórez

Eurydice - Lucy Crowe

Amour - Amanda Forsythe



Monteverdi Choir

English Baroque Soloists

Leitung: John Eliot Gardiner



(Aufnahme vom 30. September 2020 aus dem Royal Opera House)

Die Geschichte einer Liebe, die sich dem Tod entgegenstellt: Mehr als sechzig Musikstücke gibt es über den altgriechischen Mythos von Orpheus und Eurydike, darunter zahlreiche Opern. Dabei hielten die meisten Komponisten sich an die antike Urfassung: Eurydike ist endgültig verloren, als Orpheus sich nach ihr umdreht. Anders bei Christoph Willibald Gluck: In seiner Oper aus dem Jahr 1762 sind die Liebenden am Schluss glücklich vereint.

Sendung: hr2-kultur, "Opernbühne", 06.02.2021, 20:04 Uhr.