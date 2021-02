"La Rondine" von Puccini aus der MET in New York

Opernbühne "La Rondine" von Puccini aus der MET in New York

"La Rondine" - das ist die Schwalbe, die in den sonnigen Süden fliegt, um dort das Leben zu genießen. In Giacomo Puccinis selten gespielter Oper steht dieses Bild für Magda, der diese Leichtigkeit in der Liebe zu Ruggero aber letztlich doch verwehrt bleibt. Angela Gheorghiu und Roberto Alagna waren lange das "Traumpaar" der Oper, mit ihrer Mitwirkung an der Aufführung von "La Rondine" an der MET haben sie viel für die Wiederbegegnung mit Puccinis Oper getan.

Magda de Civry - Angela Gheorghiu

Ruggero Lastouc - Roberto Alagna

Lisette - Lisette Oropesa

Prunier - Marius Brenciu

Rambaldo Fernandez - Samuel Ramey

Yvette - Monica Yunus

Bianca - Alyson Cambridge

Suzy - Elizabeth DeShong

Périchaud - David Won

Crébillon - David Crawford

Gobin - Tony Stevenson

Georgette - Anne Nonnemacher

Gabriele - Belinda Oswald

Lolette - Alexandra Newland

Adolf - Marty Singleton

Ein Sänger - Ashley Emerson

Rabonnier - Jason Hendrix

Ein Butler - Roger Andrews



Chor und Orchester der Metropolitan Opera

Leitung: Marco Armiliato



(Aufnahme vom 10. Januar 2009)

Das mondäne und lebenslustige Paris ist der Schauplatz dieser Oper - und natürlich geht es um die Liebe! Ist es naiv an die romantische Liebe zu glauben, die der Dichter Prunier beschwört? Magda stimmt ihm zu - doch damit findet sie in der fröhlichen Gesellschaft keine Mehrheit. Als dann der junge Ruggero neu in Paris eintrifft, verlagert sich das Geschehen bald in den berühmten Nachtclub "Bal Bullier". Und ausgerechnet dort nimmt die romantische Liebe von Magda und Ruggero ihren Anfang.

Mitten im 1. Weltkrieg hat Giacomo Puccini an diesem lukrativen Auftrag für das Wiener Carltheater gearbeitet, das Libretto stammte von Heinz Reichert und Alfred Maria Willner, der schon für Franz Lehár gedichtet hatte. Die Premiere konnte wegen des Kriegs dann nicht in Wien stattfinden, sondern "La Rondine" kam im März 1917 erfolgreich an der Oper von Monaco erstmals auf die Bühne.

Sendung: hr2-kultur, "Opernbühne", 27.03.2021, 20:04 Uhr.