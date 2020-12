Ein Juwel des Musiktheaters aus dem frühen Barock ist "Les Voyages de l’Amour" von Joseph Bodin de Boismortier. Bei den Tagen Alter Musik in Herne wurde die Ballettoper zum ersten Mal seit 283 Jahren wieder aufgeführt.

L’Amour - Chantal Santon Jeffrey

Zéphyre - Adriána Kalafszky

Daphné - Judith van Wanroij

Lucile, Hylas - Katia Velletaz

Béroé - Eszter Balogh

Thersandre - Lóránt Najbauer



Purcell Choir

Orfeo Orchestra

Leitung: György Vashegyi



(Aufnahme vom 17. November 2019 aus dem Kulturzentrum in Herne)

Joseph Bodin de Boismortier wusste, wie man das Pariser Publikum Mitte des 18. Jahrhunderts unterhält: mit einem Feuerwerk an Arien, großen Chören und vielen eingängigen Melodien. Das alles bietet "Les Voyages de l’Amour": eine Ballettoper, in der Gott Amor - sonst immer um das Liebesleben der anderen bemüht - sich auf die Suche nach einer Frau für sich selber macht. Ein treues Herz findet er weder in der Stadt noch bei Hofe, sondern in der Idylle des Landlebens: bei Daphné, der jungen Schäferin.

