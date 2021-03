Puccinis Oper "La Bohème" aus der MET in New York

Opernbühne Puccinis Oper "La Bohème" aus der MET in New York

Das bekannte Opernhaus in New York musste die komplette Saison 2020/21 absagen. Aber glücklicherweise müssen wir nicht ganz auf die prominent besetzten Aufführungen verzichten, denn die MET stellt Aufnahmen aus dem Archiv zu Verfügung. Heute Puccinis berührende Liebesgeschichte aus Paris mit der Sopranistin Angel Blue und dem Tenor Dmytro Popov in den Hauptrollen.

Mimì - Angel Blue

Rodolfo - Dmytro Popov

Musetta - Brigitta Kele

Marcello - Lucas Meachem

Schaunard - Duncan Rock

Colline - David Soar

Benoît / Alcindoro - Paul Plishka

Parpignol - Daniel Clark Smith

Zöllner - Yohan Yi

Sergeant - Ross Benoliel

Chor und Orchester der Metropolitan Opera

Leitung: Alexander Soddy



Puccini: La Bohème



(Aufnahme vom 2. Oktober 2017)

Die Inszenierung Anfang Oktober 2017 war alles andere als neu, es war Franco Zeffirellis Inszenierung aus dem Jahr 1981, die inzwischen mehr Aufführungen als alle anderen Produktionen an der MET erlebt hat. Und doch war es ein Abend mit einigen Debüts: Erstmals war Angel Blue auf der Bühne der Metropolitan Opera zu erleben und hat mit ihrer Mimì begeistert. Neben Duncon Rock als Musiker Schaunard, war es auch das MET-Debüt von Dirigent Alexander Soddy, dem Generalmusikdirektor des Nationaltheaters Mannheim. Den Mitwirkenden ist es jedenfalls gelungen, der Liebesgeschichte zwischen dem armen Poeten und der kranken Näherin in alten Bildern neues Leben einzuhauchen.

Sendung: hr2-kultur, "Opernbühne", 01.05.2021, 20:04 Uhr.