Auf den Applaus des Publikums musste die Diva verzichten: Wegen Corona wurde Anna Netrebkos Wiener Rollendebüt als Tosca lediglich für TV und Radio aufgezeichnet. Ehemann Yusif Eyvazov sang die Rolle ihres Liebhabers Cavaradossi.

Floria Tosca - Anna Netrebko

Mario Cavaradossi - Yusif Eyvazov

Baron Scarpia - Wolfgang Koch

Cesare Angelotti - Evgeny Solodovnikov

Der Mesner - Wolfgang Bankl

Spoletta - Andrea Giovannini

Sciarrone - Attila Mokus

Ein Schließer - Mikhail Kazakov

Ein Hirt - Maryam Tahon



Chor und Orchester der Wiener Staatsoper

Leitung: Bertrand de Billy



(Aufnahme vom 13. Dezember 2020 aus der Wiener Staatsoper)

"Tosca" von Giacomo Puccini: die tragische Liebesgeschichte zwischen der Sängerin Flora Tosca und ihrem Geliebten, dem Maler Cavaradossi - ein Drama um Liebe und Eifersucht, Freundschaft und Verrat vor dem Hintergrund der Napoleonischen Kriege in Rom. "Tosca" ist eine Paraderolle der Netrebko, in ihr war sie zuletzt im vorvergangenen Dezember bei der Saisoneröffnung in Mailand euphorisch gefeiert worden. Im kommenden Sommer wird die 49jährige Sopranistin, so der Plan, erstmals die Tosca bei den Salzburger Festspielen singen.

Sendung: hr2-kultur, "Opernbühne", 13.03.2021, 20:04 Uhr.