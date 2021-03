"Rusalka" von Antonín Dvořák aus der MET in New York

Opernbühne "Rusalka" von Antonín Dvořák aus der MET in New York

Es ist ein bezauberndes Märchen und zugleich eine todtraurige Geschichte: Die Wassernixe Rusalka und der Prinz verlieben sich und wollen heiraten, aber letztlich können zwei so verschiedene Wesen nicht zueinander kommen. Mit der Musik von Antonín Dvořák verliert man sich aber nur zu gerne in dieser Märchenwelt.

Rusalka - Renée Fleming

Prinz - Piotr Beczała

Wassermann - John Relyea

Fremde Fürstin - Emily Magee

Hexe Ježibaba - Dolora Zajick

Küchenjunge - Julie Boulianne

Heger - Vladimir Chmelo

Erste Waldnymphe - Dísella Lárusdóttir

Zweite Waldnymphe - Renée Tatum

Dritte Waldnymphe - Maya Lahyani

Jäger - Alexey Lavrov



Chor und Orchester der Metropolitan Opera

Leitung: Yannick Nézet-Séguin



Dvořák: Rusalka



(Aufnahme vom 8. Februar 2014)

Es ist die 90. Saison der Samstags-Matineen, die aus der MET in New York in alle Welt übertragen werden. Und es ist eine ganz besondere Saison, denn bekanntlich musste das Opernhaus in New York wegen der Pandemie die komplette Spielzeit 2020/21 absagen. Wie schön, dass wenigstens die Samstags-Übertragungen weitergehen können, für die die MET eigens eine Spielzeit mit besonderen Aufnahmen aus ihrem Archiv zusammengestellt hat.

Heute gehen wir ins Jahr 2014 zurück, wieder einmal wird die 1993 entstandene Inszenierung von Otto Schenk aus dem Fundus geholt. Sie ist ganz traditionell, indem sie das Märchen unverändert auf die Bühne bringt - das gelingt aber so gut, dass das Publikum geradezu in die Märchenwelt hineingezogen wird. Und die Musik tut ihr übriges: Mit der Sopranistin Renée Fleming und dem Tenor Piotr Beczała hat man ein traumhaftes Sängerpaar, mit dem jede Realität in weite Ferne rückt.

Sendung: hr2-kultur, "Opernbühne", 15.05.2021, 20:04 Uhr.