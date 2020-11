Nach dreihundert Jahren aus der Vergessenheit geholt wird jetzt endlich diese Oper von Vivaldi: ein Werk voller mitreißender Arien, in denen es um Liebe und Eifersucht geht in einer imaginären Welt der Antike.

Mirinda - Lenka Máciková

Nicandro - Helena Hozová

Arsilda - Mireille Lebel

Lisea - Aneta Petrasová

Barzane - Kangmin Justin Kim

Tamese - Fernando Guimarães

Cisardo - Abadie Lisandro



Collegium Vocale 1704

Collegium 1704

Leitung: Václav Luks



Vivaldi: Arsilda, Regina di Ponto



(Aufnahme vom 12. November 2019 aus dem Rudolfinum)

Bei der Uraufführung 1716 in Venedig war Vivaldis "Arsilda" ein voller Erfolg - und das, obwohl die Zensur etliche Streichungen gefordert hatte! Aus Prag ist nun die ungekürzte Urfassung zu erleben, in der die Gefühle der Protagonist*innen in ihrer ganzen Vielschichtigkeit musikalisch abgebildet sind. Die Handlung entspricht dem typischen Publikumsgeschmack im frühen 18. Jahrhundert: Die aktionsgeladene Verwechslungsgeschichte um vier verliebte Königskinder endet mit einer Doppelhochzeit.

Sendung: hr2-kultur, "Opernbühne", 02.01.2021, 20:04 Uhr.