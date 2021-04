Wir übertragen in diesem Jahr wieder live die Gala zur Verleihung des „Deutschen Hörbuchpreises“ aus dem WDR-Funkhaus in Köln. Die Gala ist Auftakt der litCOLOGNE. Moderator Klaus-Jürgen Deuser zeichnet Preisträgerinnen und Preisträger in sechs Kategorien aus. Darunter den besten Interpreten und die beste Interpretin. Das beste Kinderhörbuch erhält ebenso eine der begehrten Trophäen wie der beste Podcast. Für die musikalischen Akzente des Abends sorgt die Band „Selig“. Der livestream wird auf hr2.de übertragen.

Sendung: hr2-kultur, "Verleihung Deutscher Hörbuchpreis", 26.05.2021, 20:04 Uhr.