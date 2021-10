The Artist's Corner | Cirque

Die elektroakustische Musik von Michèle Bokanowski

Die französische Komponistin Michèle Bokanowski (*1943) studierte elektronische Musik und Computermusik an der Pariser Fakultät Vincennes-Saint-Denis. Seit 1972 produziert und realisiert sie elektroakustische Musik für Konzerte, Film, Fernsehen und Theater. In ihren konkreten, evokativen und poetischen Klängen befinden sich die Zuhörer*innen direkt in deren Mitte.

Am Mikrofon: Christian Schröder

Sendung: hr2-kultur, "The Artist's Corner", 20.11.2021, 23:00 Uhr.