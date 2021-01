The Artist's Corner | Die Welt ist, wofür ich sie halte

"Das Rauschen des Meeres, eine Polizeisirene, der brasilianische Urwald ... Die Sounds der Welt können wir nicht gleichzeitig hören, obwohl es im globalen Dorf möglich wäre.

So selektieren wir, hören das, was wir gerade hören wollen – und konstruieren aus verschiedenen Klängen z.B. einen Gassenhauer, der sich zu sinfonischen Gemengen transformieren kann. Mein Computer ist hier der Mittler zwischen meinen Aufnahmen von Reisen nach Brasilien, Afrika etc." [Andreas Weiser]

Musik & Realisation: Andreas Weiser

hr 2001

Weitere Informationen Andreas Weiser Jahrgang 1957, Musiker, Komponist und Autor für Theater, Film und Hörspiel, lebt in Berlin. Seine Laufbahn als freier Journalist, Autor und Regisseur begann in den 1980er Jahren. Seither enstanden zahlreiche Radiofeatures, Hörspiele und Hörbücher aus etlichen Langzeitaufenthalten in Brasilien und anderen Orten der Erde, u.a. auch für Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Außerdem komponiert er Musiken für Fernsehen (u.a. Tatort), Radio und Theater. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, "The Artist's Corner", 27.02.2021, 23:00 Uhr.