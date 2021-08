Die US-Amerikanerin Pauline Oliveros gehört zu den innovativsten und bedeutendsten Komponistinnen des 20. Jahrhunderts.

Am Mikrofon: Christian Schröder



In den 1960er Jahren gründet sie zusammen mit Ramon Sender und Morton Subotnick das San Francisco Tape Music Center. Zudem beteiligt sie sich an der Entwicklung des analogen modularen Buchla-Synthesizers. In dieser Zeit entstehen viele elektrisierende Musikstücke ihres ästhetischen Hörkonzeptes eines "deep listenings".

Sendung: hr2-kultur, "The Artist's Corner", 09.10.2021, 23:00 Uhr.