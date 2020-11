The Artist's Corner | selbstLAUT: Peter Kiefer

Zwischen Würselen bei Aachen – in der Karlsstadt ist er zur Welt gekommen und hat hier viele Jahre gelebt - und Mainz, wo er an der Johannes-Gutenberg-Universität seit 2001 Klangkunst-Komposition lehrt, pendelt der Komponist und Klangkünstler Peter Kiefer regelmäßig hin und her.

Und natürlich konsultiert der 1961 Geborene rege auch andere Orte, sei es, weil dort seine Raumklang-Klangraum-Werke aufgeführt werden, sei es aus Recherchegründen, etwa nach Dharamsala in Indien, dem Exilregierungssitz des Dalai Lama. Die Ideen seiner akustischen Kunst, die Liebe zu den Orten und Räumen und natürlich zu den Klängen und Geräuschen, die er entdeckt und erfindet und miteinander verbindet, präsentiert er selbst: in selbstLAUT.



hr 2010 | 60 Min.

Sendung: hr2-kultur, "The Artist's Corner", 09.01.2021, 23:00 Uhr.