The Artist's Corner | Stefan Fricke und Alper Maral - Am Grabe

Grabesstille gibt es genauso wenig, wie es nirgends je still ist. Irgendetwas tönt immer. Auch an den Gräbern von Komponistinnen und Komponisten, wo auch immer sie beigesetzt sind, herrscht keine wirkliche Lautlosigkeit.



hr 2021 | 60 Min. | Radiopremiere



Das Projekt "Am Grabe" von Alper Maral (* 1969) und Stefan Fricke (* 1966) - nun in der 6. Staffel - versammelt Soundscapes von den Gräbern verschiedenster Komponist*innen aus unterschiedlichsten Epochen. Die atmosphärischen Vor-Ort-Aufnahmen sind in diesem Audio-Ritual verwoben mit Fragmenten aus dem klingenden Erbe der Verstorbenen. In Staffel 6 führt die Klangortreise durch Endlichkeit und Ewigkeit zu den letzten Ruhestätten von Wilhelm Friedrich Ernst Bach, Georges Bizet, Ferruccio Busoni, Ernest Chausson, Leo Delibes, Anton Diabelli, Paul Dukas, Johann Anton Dreissig, Walter von Goethe, Klaus K. Hübler, Ernst Friedrich Kaufmann, Josephine Lang, Phillip Melanchthon, Gioachino Rossini, Rainer Riehn und Siegfried Wagner.

Sendung: hr2-kultur, "The Artist's Corner", 03.04.2021, 23:00 Uhr.