Musikalisch-literarische Matineen mit Ulrich Noethen, Nicole Heesters und Hartmurt Volle.

Zu Reisen im Kopf lädt hr2-kultur an diesem Feiertag ein. Mit Literatur und Musik entführen bekannte Künstlerinnen und Künstler in ferne Länder und Städte. Ziele sind u.a. Frankreich, Persien, Amerika und Russland. Es lesen Ulrich Noethen, Nicole Heesters und Hartmut Volle. Die musikalische Reiseleitung übernehmen neben dem Hába Quartett und dem Cilia-Trio, Maria Ollikainen, Frank Dupree und andere bekannte Solistinnen und Solisten.

In dieser Sendung führt die musikalisch-literarische Reise in unser Nachbarland Frankreich. Maria Ollikainen am Klavier, Ulrich Horn am Violoncello und Tomaz Mocilnik an der Klarinette spielen u. a. Stücke von Ravel, Satie und Poulenc und Debussy. Unter dem Motto „Vive la France!“ liest der bekannte Schauspieler Ulrich Noethen Texte u. a. von Paul Valéry, Alfred Andersch, Paul Celan und Anne Chaplet. Sie entführen nach Paris, an die Atlantikküste, in die Auvergne und mit einer ganz besonderen Liebeserklärung von Tomi Ungerer in den Elsaß.

Die Sendung moderiert Bianca Schwarz.

Das Programm stellte Angelika Bierbaum zusammen.

Weitere Informationen Unterwegs - Reisen im Kopf am 3. Juni mit... 12:04 Uhr: Ulrich Noethen durch Frankreich

15:04 Uhr: Nicole Heesters durch Persien

23:04 Uhr: Hartmut Volle durch Amerika und Russland Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, "Unterwegs - Reisen im Kopf", 03.06.2021, 12:04 Uhr