Ihr Wunsch für Silvester in hr2-kultur

Zu Silvester erfüllt hr2-Moderatorin Natascha Pflaumbaum Wünsche! Schreiben Sie uns und nennen Sie uns Ihr Lieblingsgedicht oder Ihren Musikwunsch – von Klassik über Jazz bis Pop.

Wir spielen Ihre Musik und senden Ihre Gedichtwünsche in der hr2-Silvesternacht am 31. Dezember von 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr. hr2-Moderatorin Natascha Pflaumbaum ruft Sie live oder vor der Sendung an und Sie erzählen die Geschichte zu Ihrem Wunsch - wenn Sie mögen.