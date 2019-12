Hier erfahren Sie, wie der Rätselabend in hr2-kultur konkret abläuft, bekommen außerdem die einzelnen Lösungsschritte in der Rätselanleitung und als besonderen Service das Lösungsformular als Download.

Das Silvesterrätsel besteht aus 8 akustischen Rätseln, aus denen im Laufe des Abends nach und nach die erforderlichen Buchstaben für die Lösung zusammengetragen werden.

Die Rätsel laufen im Abstand von etwa 20 Minuten. Die Rätselzeiten sind leicht merkbar: 20 nach der vollen Stunde, 20 vor der vollen Stunde und zur vollen Stunde, beginnend um 20:20 Uhr mit dem ersten Rätsel. Das letzte Rätsel läuft dann gegen 22:40 Uhr.

Jedes Rätsel wird zweimal komplett gespielt. Die Angaben, was bei jedem einzelnen Rätsel genau zu erraten ist und was man dann damit machen soll, erfährt man sowohl am Radio durch die Moderatoren als auch hier in diesem Artikel (s.u. Rätselanleiung). Es gibt jeweils genaue Anweisungen, welche Buchstaben herauszunehmen sind und auf welche Position in der Lösung sie zu setzen sind. So füllt sich nach und nach das Blatt zur fertigen Lösung.

Zusätzlich zum Spielen der Rätsel wird gegen 22:50 Uhr ein Schnelldurchlauf aller 8 Rätsel gesendet, so dass man seine Lösung noch einmal überprüfen und ggf. vorhandene Lücken schließen kann. Der Schnelldurchlauf wird auch um 23 Uhr zum Nachhören hier auf die Website gestellt.

Wie übermittle ich die Lösung?

Lösungen werden bis 23:30 Uhr entgegengenommen:

telefonisch unter der kostenfreien Rufnummer 0800 022 022 1,

per Fax unter 069 / 155-4328 und 069/155-6127,

per mail unter hr2@hr.de .



Wir empfehlen zu mailen oder zu faxen, da die Telefone stark überlastet sein können.

Bitte vergessen Sie beim Mailen und Faxen nicht Ihren Namen und die Telefonnummer, unter der Sie bis Mitternacht erreichbar sind!

Eine kleine Besonderheit

Beim Lösen des Gesamträtsels gibt es keinen Grund, besonders schnell zu sein, solange man die Deadline 23:30 Uhr einhält. Dennoch kann sich Schnelligkeit in einem Punkt auszahlen – und zwar bei den Einzelrätseln (kostenfreier Anruf unter 0800 022 022 1).

Der jeweils erste Anrufer, der eines der acht Teilrätsel (richtig) gelöst hat,



bekommt als einziger (!) von uns die Bestätigung, dass er dieses eine Teilrätsel richtig gelöst hat,

erhält als Geschenk ein handliches DAB+ Radio der Firma TechniSat von uns,

wird von uns zu einem Live-Gespräch in die Sendung geschaltet (natürlich ohne dort die aktuelle Teillösung oder vorherige zu verraten!).

Die Auflösung des Rätsels gibt es ab 23:30 Uhr im Programm. Sie können Sie auch ab 2. Januar bei unserem Hörertelefon erfahren.

Alle Gewinner werden nach Einsendeschluss ermittelt und noch vor Mitternacht auf dem Sender bekannt gegeben.

ca 20:20 Uhr - Rätsel 1: Vorname

Zu erraten ist ein Vorname, der in der folgenden Collage vielfältig dargestellt ist. Notieren Sie den Vornamen.

Sie benötigen hieraus den 3. und 4. Buchstaben.

Setzen Sie den 3. Buchstaben auf die Position 5.

Setzen Sie den 4. Buchstaben auf die Positionen 7, 13 und 24.

ca 20:40 Uhr - Rätsel 2: Teekesselchen

Gesucht ist ein "Teekesselchen“, also ein Begriff mit – in diesem Fall zwei – unterschiedlichen Bedeutungen.

Aus dem gesuchten Begriff benötigen Sie den 1. und den 3. Buchstaben.

Setzen Sie den 1. Buchstaben auf die Position 1. '

Setzen Sie den 3. Buchstaben auf die Positionen 10 und 21.

ca 21:00 Uhr - Rätsel 3: Stadt

Zu erraten ist eine Stadt. Aus dem Wort benötigen Sie den 1. und den vorletzten Buchstaben.

Setzen Sie den 1. Buchstaben auf die Positionen 3, 11 und 22.

Setzen Sie den vorletzten Buchstaben auf die Position 18.

ca 21:20 Uhr - Rätsel 4: Ein Buchstabe

Im vierten Rätsel ist ein einzelner Buchstabe versteckt. Alle Elemente der Collage haben den ersten Buchstaben gemeinsam. Genau dieser erste Buchstabe wird gesucht.

Setzen Sie den Buchstaben auf die Position 16.

ca 21:40 Uhr - Rätsel 5: Romantitel

Folgendes Rätsel versinnbildlicht den Namen eines berühmten Romans, der auch verfilmt wurde. Notieren Sie den kompletten (!) Romantitel. Er hat mehr als ein Wort, aber wir zählen trotzdem einfach die Buchstaben durch (ignorieren also Leerzeichen).

Aus dem Romantitel benötigen Sie den 1. und den 5. Buchstaben.

Setzen Sie den 1. Buchstaben auf die Positionen 14 und 25.

Setzen Sie den 5. Buchstaben auf die Positionen 2, 9, 15 und 20.

ca 22:00 Uhr - Rätsel 6: Historische Gestalt

Wir suchen eine für ihre Zeit sehr bedeutende historische Gestalt. Notieren Sie den Namen in der gängigen deutschen Schreibweise (!).

Sie benötigen hieraus den 2. und den 6. Buchstaben.

Setzen Sie den 2. Buchstaben auf die Position 4.

Setzen Sie den 6. Buchstaben auf die Positionen 8, 19 und 29.

ca 22:20 Uhr - Rätsel 7: Nahrungsmittel (Collage in Form eines Rebus)

Wir suchen ein Wort, das in einer etwas kniffligeren Form dargestellt ist, und zwar als akustisches Rebus. Das bedeutet, dass man mehrere Begriffe erkennen muss, von jedem nur ein paar Buchstaben verwendet und dann alle herausgefilterten Buchstaben hintereinander setzt. Das Wort ergibt dann ein Nahrungsmittel in der Pluralform.

Das Rebus ist sehr deutlich gegliedert. Es hat drei Teile, die jeweils durch ein Reißverschlussgeräusch voneinander getrennt sind. Erkennen Sie zunächst die drei Teile und notieren Sie drei Begriffe:

Begriff 1: bezeichnet einen Ort in Hessen

Begriff 2: bezeichnet einen Gegenstand

Begriff 3: bezeichnet ein Land

Vom ersten Begriff nehmen Sie den 2, 3. und 4. Buchstaben.

Vom zweiten Begriff fügen Sie zunächst die ersten 5 Buchstaben an sowie den 7. Buchstaben.

Dann fügen Sie vom dritten Begriff die letzten drei Buchstaben an.

Damit erhalten Sie ein Wort mit zwölf Buchstaben (in neuer deutscher Rechtschreibung!). Aus diesem Wort werden nun die Buchstaben für unser Silvesterrätsel genommen.

Sie benötigen den 1. und 10. Buchstaben.

Setzen Sie den 1. Buchstaben auf die Positionen 6, 12, 17, 23 und 27.

Setzen Sie den 10. Buchstaben auf die Position 28.

ca 22:40 Uhr - Rätsel 8: ein Tier

Im letzten Rätsel versteckt sich ein Tier. Aus der (deutschen) Bezeichnung benötigen Sie den ersten Buchstaben.

Setzen Sie den 1. Buchstaben auf die Position 26.

Damit müssten alle Felder mit Buchstaben gefüllt sein und die gesuchte Lösung auf Ihrem Blatt stehen. Das zugegebenermaßen ungewöhnliche Wort stammt übrigens aus einem Gedicht.

Diese LÖSUNG übermitteln Sie bitte bis 23:30 Uhr (Kontaktadressen s.o.).

Wichtig: Bitte unbedingt Ihren Namen, den Wohnort und die Telefonnummer, unter der Sie bis Mitternacht erreichbar sind, hinzufügen!

VIEL GLÜCK!