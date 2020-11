An diesem Silvesterabend möchte Ihnen hr2-kultur viele schöne Wünsche erfüllen. Wir schauen zurück aufs Corona-Jahr 2020 und lassen dabei auch gemischte Gefühle zu. Und wir blicken in die Zukunft und schicken gute Gedanken für 2021 über den Äther.

Im Mittelpunkt der Sendung stehen Ihre Wünsche, liebe Hörerinnen und Hörer von hr2-kultur! Wir spielen Ihre Musik, senden Ihre Gedichtwünsche, und wir reden mit Ihnen darüber.

Und das ist längst nicht alles. Wir fragen auch prominente Kulturschaffende wie den Bratschisten Nils Mönkemeyer, den Volksschauspieler Michael Quast oder die Jugendbuchautorin Cornelia Funke nach ihren Wünschen für 2021. Wir laden uns Alltags- und Zukunftsforscher ins Studio und sprechen mit ihnen über das neue Zuhause, das "neue Normal" mit Teams-Terror und Zoom-Performances, mit Campen und Fahrradfahren und kleinen Urlauben, Sofa-Nabelschau und Brotbacken. Die Germanistin Susanne Scharnowski und der Soziologe Markus Schroer entwerfen Ideen zu einem neuen veränderten Zuhause. Wir erzählen von funkelnden Momenten in Musik und Literatur, in den bildenden und darstellenden Künsten. Und wir gucken über den Tellerrand und fragen: wie ist es eigentlich gerade in Mexiko, Singapur oder Südafrika, wie wird dort der Jahreswechsel begangen und was können wir uns von den anderen abschauen?

Natascha Pflaumbaum führt Sie durch die Sendung - mit ihrer ganz persönlichen Silvestermusik, mit 12 Sternbildern, über die Sie staunen werden, und natürlich mit Bleigießen. Mit Schwung ins Neue Jahr – nur in hr2-kultur.

Sendung: hr2-kultur, "Silvesterabend", 31.12.2020, 20:04 Uhr.