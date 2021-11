Was passierte nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten in der Literatur- und Künstlerszene? Uwe Wittstock beschreibt in seinem Sachbuch anschaulich, was Else Lasker-Schüler, Berthold Brecht, Alfred Döblin, Joseph Roth und andere erlebten.

Der Februar 1933 war der Monat, in dem sich auch für die regimekritischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Deutschland alles entschied. Wenige Tage zuvor hatten die Nationalsozialisten die Macht übernommen, am 30. Januar hatte Reichspräsident Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Von Tag zu Tag verfolgt Uwe Wittstock wie das vielfältige und glanzvolle literarische Leben der Weimarer Zeit in wenigen Wochen einem langen kalten Winter weichen musste und viele Künstler*innen das Land verließen.

Uwe Wittstock stellte sein Buch während der Buchmesse im LiteraturBahnhof im Haus des Buches vor. Martin Maria Schwarz von hr2-kultur. Wir senden einen gekürzten Mitschnitt der Veranstaltung.

Sendung: hr2-kultur, Spätlese, 02.11.2021, 22:00 Uhr.