Klimawandel, Erstarkung rechter Ideologie, eine auseinander driftende EU: Der Mousonturm Frankfurt veranstaltet ein 10-tägiges Festival, in dem sich Künstler mit Fragen unserer Zeit auseinander setzen. Der Titel des Festivals: "Unfuck My Future. How to Live Together in Europe".

Gob Squad: I Love You, Goodbye (Unfuck My Brexit Edition)

Die Quarkspeise der Oma, "Beans on Toast" oder Frankfurter Grüne Soße – und das sechs Stunden lang. Nein, das ist keine Kochshow. Das ist ein Koch-Happening des deutsch-britischen Künstlerkollektivs Gob Squad. Sie versuchen herauszufinden: Was sagt das Essen über unsere Herkunft aus? Was kann es zur Befriedung beitragen? Natürlich geht es dabei auch um den Brexit, schließlich ist das Kollektiv ganz konkret von den Folgen betroffen.

Essen für den Frieden - Gob Squad performt "I Love You, Goodbye (Unfuck My Brexit Edition)" Bild © Dorothea Tuch

Les Trucs: Molche siegen über die Menschheit

Zitat „Der Roman ist zwar aus den 1930ern, aber wir finden ihn total zeitgemäß! Čapek hat ihn damals im Hinblick auf den aufkeimenden Nationalismus in Europa geschrieben und sich mit Themen wie Flucht, Rassismus, Abgrenzung und Grenzverschiebung beschäftigt.“ Zitat von Charlotte Simon und Toben Piel (Les Trucs) Zitat Ende

Das Frankfurter Künstler-Duo Les Trucs macht aus dem bald hundert Jahre alten Roman "Der Krieg mit den Molchen" von Karel Čapek eine akustische Inszenierung. Die Geschichte wird von Les Trucs nicht szenisch dargestellt, sondern über Bilder und Textfragmente. Zum Einsatz kommen dabei unter anderem drei riesige Weinfässer, selbstgebaute Instrumente, Neopren und viel, viel Wasser. Die Menschen entdecken eine intelligente Molchart und gehen eine Symbiose ein. Die Molche fühlen sich irgendwann ausgebeutet und zetteln einen Krieg an: die Menschheit geht unter.

Les Trucs bringt Karel Čapeks "Der Krieg mit den Molchen" auf die Bühne Bild © Marina Hoppmann

Stephan Trüby: Wie rechts ist die Frankfurter Altstadt?

Zu Gast sein wird unter anderem auch der Architekturtheoretiker Stephan Trüby. Er löste im vergangenen Jahr eine Debatte in den Feuilletons aus. Seine These: Der Bau der neuen Frankfurter Altstadt steht im Kontext von aktuellen rechtspopulistischen Tendenzen. Stephan Trüby wird während des Festivals einen Stadtspaziergang zu ideologisch umkämpften Räumen machen.

Bühnenszene "Cinema of Moral Anxiety" von Michał Borczuch/Nowy Teatr Bild © Maurycy Stankiewicz

