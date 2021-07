Kommen Sie mit in die Ausstellung "Magnetic North" in der Kunsthalle Schirn!

hr2-KulturVerFührung am 26. Juli in der Schirn Frankfurt

Uralte Wälder in entlegenen Regionen, majestätische Ansichten der Arktis, die Magie der Nordlichter: In vielen Gemälden und Videoarbeiten zeigt die Kunsthalle Schirn das mythische Kanada. Bewerben Sie sich jetzt für eine exklusive Führung mit der Kuratorin Martina Weinhart, wir losen acht hr2-Hörerinnen und -Hörer aus!

Tom Thomson, Northern Lights - Ausstellung "Magnetic North" in der Kunsthalle Schirn Bild © Tom Thomson / MMFA

Die Ausstellung "Magnetic North" zeigt die Malerei der Kanadischen Moderne aus aktueller Perspektive. Erstmals sind in Deutschland Hauptwerke aus den großen Sammlungen Kanadas, populäre Werke der Künstlerinnen und Künstler rund um die Group of Seven zu sehen. Wie kann ein solch transatlantisches Kunstereignis in Pandemiezeiten zustande kommen?



Davon erzählt Kuratorin Martina Weinhart während der hr2-KulturVerFührung. Sie öffnet acht hr2- Hörerinnen und Hörer die Türen an einem Montag, an dem die Kunsthalle normalerweise geschlossen hat und führt Sie exklusiv durch die umfassende Schau.



Sie lässt Sie hinter die Kulissen der Ausstellungsvorbereitung schauen, gibt Einblicke über Hintergründe und Herausforderungen rund um die Schau Magnetic North.

