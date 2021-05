Ein Wochenende über das Wunder der Sprache – über babylonische Verwirrungen und Völkerverständigung, über das Sprechen, Singen oder Lallen, über Zungenbrecher und Liebeserklärungen. hr2-kultur spricht über das, über das es sich zu sprechen lohnt. Dazu ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit den großen Stimmen von Klassik bis zur Moderne. Und die Chance auf attraktive Gewinne: Unter anderem verlosen wir zehn Gutscheine à 100 Euro für Sprachkurse an der Volkshochschule Hessen.

Bild © Imago / Panthermedia

Wir müssen reden – immer schon und immerfort, ob auf Odenwälderisch, Englisch oder Esperanto: Durch die Sprache finden wir zueinander. Feiern Sie mit unserem Pfingstprogramm die Vielfalt und die Schönheit der Sprachen! Wir sprechen darüber, wie Sprache teilen, und wieder verbinden kann, wie Sprache uns prägt, und sich doch stets im Fluss befindet. Genießen Sie dazu die schönsten Stimmen der vielleicht universellsten Sprache – der Musik. Von Klassik bis Moderne, von Weltmusik bis Jazz, von Oper bis Musical.

Und wenn Sie unsere Hörrätsel knacken, gewinnen Sie vielleicht ein buntes Überraschungspaket aus Büchern und CDs, ein DAB+Radio oder zehn Gutscheine à 100 Euro für Sprachkurse an der Volkshochschule Hessen.

Mitraten und gewinnen - so geht's

Bild © Imago / YAY Images

Wie in den Vorjahren gibt es innerhalb des hr2-Pfingstprogramms vom 22. bis 24. Mai 2021 auch wieder akustische Rätsel. Es sind sechs einzelne Rätsel, jeweils eines ist in den Magazinen vormittags (9-12 Uhr) und nachmittags (15-18 Uhr) zu hören. Die Klangcollagen werden jeweils innerhalb der ersten Stunde der Magazine gespielt und im späteren Verlauf noch wiederholt. Aufgelöst wird in der letzten halben Stunde der Magazine.

Weitere Informationen So können Sie ab 22. Mai 2021 mitspielen: Füllen Sie das Teilnahmeformular am Ende der Seite aus.



Oder schreiben Sie uns eine Mail an hr2@hr.de, Betreff: Pfingsträtsel 2021



Oder rufen Sie uns an! Unter 0800 0 220 221 sind wir während der Sendung kostenfrei erreichbar. Ende der weiteren Informationen

Unter allen richtigen Einsendungen werden in jedem unserer sechs Magazine an Pfingsten 2021 jeweils ein DAB+ Radio und jeweils zwei Überraschungspäckchen mit Büchern und Hörbüchern verlost, es gibt also in jedem Magazin drei, die gewinnen. Zusätzlich wandern alle richtigen Einsendungen aus allen sechs Magazinen in die Auslosung der Hauptpreise. In diesem Jahr sind das zehn Gutscheine à 100 Euro für Sprachkurse an der Volkshochschule Hessen. Die zehn Hauptpreise werden am Pfingstmontag gegen 17:40 Uhr ausgelost und die Gewinner*innen bekannt gegeben.

