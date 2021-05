"Wer über Freiheit reden will, muss Freiräume schaffen!"

Jagoda Marinić trifft alle zwei Wochen Menschen, die mit ihren Worten und ihrem Wirken Debatten auslösen und sortieren. Die Schriftstellerin und Kolumnistin hat als ersten Gast in der "Woche der Meinungsfreiheit" den Musiker Danger Dan eingeladen. Weiter geht es mit Mithu Sanyal, Heribert Prantl, Yoko Tawada, Siri Hustvedt und anderen. FREIHEIT DELUXE, in hr2-kultur, hr-info und als Podcast.

Fragen nach Freiheiten und freier Meinungsäußerung werden heiß diskutiert. Im 15-teiligen Podcast "FREIHEIT DELUXE" spricht Jagoda Marinić mit Autor*innen, Journalist*innen und Künstler*innen über die Kunst-, Meinungs- und Gedankenfreiheit: 45-minütige intensive Gespräche mit Menschen, die diese Freiheit gestalten und gegen politischen, sozialen, moralischen und ästhetischen Widerstand verteidigen. Jede Episode beginnt mit einer These des Gastes in Tweet-Länge. Von diesem "Freiheits-Tweet" aus entspinnt sich ein Gespräch, in dem es nicht einfach nur richtig und falsch gibt, sondern auch viele Facetten dazwischen.

Folgen Sie hier den Debatten im Podcast FREIHEIT DELUXE mit Jagoda Marinić und ihren Gästen.

Sendung: hr2-kultur, Literaturland Hessen, 8.5.2021, 18:05 Uhr