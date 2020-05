Seit Mitte März ist das kulturelle Leben weitgehend eingeschränkt. Internationale Stars wie Opernsänger Andreas Scholl oder die Pianistin Tamar Halperin befinden sich ebenso im Lockdown wie der Frankfurter Schauspieler Michael Quast. Wie gehen sie und andere Kulturschaffende in Hessen mit der Situation um?

Sänger, bildender oder darstellender Künstler, Tänzer oder Instrumentalist, sie alle können im Moment nicht auftreten, haben womöglich auch keine Einnahmen. Was macht das mit den Kreativen? Wie ist ihre Stimmung und wie wirkt sich das auf ihre Kunst aus?

Musiker Martin Lejeune

Martin Lejeune kämpft. Mit einer guten Internetverbindung zum einen, für seinen Online-Kurs, den er normalerweise am Peter-Cornelius-Konservatorium im rheinland-pfälzischen Mainz gibt. Der Musiker ist froh, dass er wenigstens noch virtuell unterrichten kann. Aber trotz enormer Einbußen wirkt der Jazzmusiker ziemlich entspannt.

Zitat „Ich hab ja auch schon vorher das Risiko gehabt, dass ich nicht weiß, was im nächsten Jahr reinkommt, insofern bin ich nicht ganz so angespannt, was das Geld angeht. Wenngleich auch ich mir Gedanken machen muss wie's weitergeht.“ Zitat von Martin Lejeune Zitat Ende

Was ihm aber speziell als Jazzmusiker richtig zu schaffen macht, ist die Kontaktsperre. Das betrifft die Interaktion mit dem Publikum als auch mit den Musikern.

Schauspieler Michael Quast

Michael Quast bringt die momentane Lage gleich auf den Punkt: "Die Stimmung ist nicht gut und es sieht beschissen aus!"

Er spricht gar nicht von seiner persönlichen, privaten Situation, sondern von der beruflichen. Denn Michael Quast ist nicht nur Schauspieler, sondern leitet auch die "fliegende Volksbühne", ein Theaterensemble, das erst im Januar eine eigene Spielstätte bekommen hat und jetzt nicht mehr fliegend sondern sesshaft geworden ist.

Das Theater steht leer. Er gehe trotzdem regelmäßig dorthin, ins Büro. Denn die verkauften Karten müssen zurückgegeben, umgetauscht oder als Spenden verbucht werden. Und die restliche Zeit ist er Zuhause, verbringt die Tage mit seinen drei Kindern und seiner Frau.

"Das schlimmste Gefühl, ist die Ungewissheit in der wir uns befinden, und das ist bei den Theatern extrem, weil wir ja ganz hinten in der Reihe stehen, das ist schon ein grässlicher Zustand, ich fühl mich schon schlecht behandelt," sagt Quast.

Wobei er zugeben muss, dass es ihm selbst vergleichsweise gut geht. Denn das Theater wird städtisch gefördert und das Geld reiche aus, wenigstens jetzt im Lockdown ohne Proben- und Aufführungskosten, um zu überwintern.

Pianistin Tamar Helperin und Countertenor Andreas Scholl

In Kiedrich lebt das Künstlerpaar in einem modernen Anbau im Hinterhof, wenn sie nicht auf Tournee irgendwo in der Welt unterwegs sind. Aber jetzt ist Lockdown, weltweit. Alle Konzerte sind abgesagt. Und das trifft dann auch internationale Stars wie Andreas Scholl und seine Frau Tamar Helperin.

Zitat „Solange keine Konzerte stattfinden, verdienen wir beide nichts.“ Zitat von Andreas Scholl Zitat Ende

Man merkt Andreas Scholl an, dass ihm dieser finanzielle Engpass ziemlich an die Substanz geht. Er wirkt angespannt. Aber warum? Ein internationaler Star wie er hat doch bestimmt was auf der hohen Kante.

"Ja natürlich, wir haben Geld gespart," sagt er - aber investiert, in vier Platten, die das Paar aufgenommen hat. Denn CDs oder Platten machen schon lange nicht mehr die Plattenfirmen, sondern die Künstler finanzieren das selbst. Quasi als musikalische Visitenkarte, mit Opernhäuser und Konzertveranstalter aufmerksam gemacht werden. Und nur mit den Aufführungen verdienen sie wirklich Geld.

Aber es ist nicht nur das Finanzielle, das Andreas Scholl zu schaffen macht: "Meine Eltern haben einen Obst- und Gemüsehandel gehabt, da ging's immer ums Geschäft und hart arbeiten. Dazu noch katholisch erzogen, das heißt, wenn ich einen Tag nix gemacht hab produktiv, dann fühl ich mich schon mal schuldig. Weil eigentlich muss ich doch was tun, ich muss doch aktiv sein."

Tamar Harperins Problem ist ein anderes: "Ich vermisse sehr, mit andere Leuten zu musizieren und dieses Gefühl in einem Raum mit 500 Leuten, 1.000 Leuten zu sein, zusammen zu atmen und Musik zu machen, das ist mein Leben und das vermiss ich natürlich."

Andreas Scholl will wie so viele andere Künstler jetzt online gehen. Es weiß, dass damit womöglich kaum Geld zu machen ist. Aber darum geht es nicht, betont der Countertenor. Es geht ums Miteinander, und ja, auch ums gesehen werden.

Performancekünstler Gerhard Lang

Ein Pferdehof, eine Handvoll Häuser, der Turm des ehemaligen Wasserschlosses Nauses und rundherum Wald und Wiesen. Gerhard Lang lebt definitiv idyllisch, aber auch abgeschieden. Deshalb trifft ihn die Kontaktsperre und Distanzpflicht nicht wirklich, versichert er.

Aber so ganz stimmt das nicht, denn natürlich hat er über Telefon und Internet schon auch Kontakt zur Außenwelt. Und vor Corona haben die Vorbereitungen zu Ausstellungen, Absprachen zu Texten oder Reiseplanung manchmal schon ganz schön Druck erzeugt.

Zitat „In New York, da sind sie von Ausstellungen getrieben und das hat ja alles nicht stattgefunden, das heißt, die Ruhe die dort eingekehrt ist ungewollter Weise dann auch zu mir rübergekommen.“ Zitat von Gerhard Lang Zitat Ende

Für seine Arbeit war das gut. Denn im Moment muss er nirgends hinreisen. Nicht mal zu den Ausstellungen, in denen seine Werke im Moment gezeigt werden. Bis September hat Gerhard Lang also erstmal frei.

"Für mich hat die Kunst immer schon die Aufgabe gehabt, dass wir diese Welt nicht nur im Sinne des Verständlichen betrachten, sondern, dass wir auch die andere Seite dieser Welt wahrnehmen. Das, was eben nicht verständlich ist, Dinge, die wir nicht nachvollziehen können, die uns irritieren, die und fremd sind, unangenehm. Und das ist jetzt noch wichtiger als vor Corona."

Der internationale Lockdown ist zwar gut für seine künstlerische Arbeit, aber nicht unbedingt für seinen Geldbeutel. Denn immer noch sind viele Galerien geschlossen, seine Kunst kann also von potentiellen Käufern kaum gesehen werden. Auch eine andere Einnahmequelle ist weggebrochen: Weil die Kunsthochschulen in Mainz, Kassel, Wien oder Edinburgh geschlossen sind, kann er auch nicht unterrichten.

Kabarettist Severin Groebner

Severin Groebner erinnere sich vage an den Alltags-Rhythmus vor dem Lockdown: Donnerstags ging's mit dem Zug los, dann das Wochenende über Auftritte in ganz Deutschland - von Niedersachsen bis Bayern, gern auch mal in Österreich und am Montag ging's zurück nach Frankfurt. Dazwischen war Zeit für seinen kleinen Sohn und wenn der in der Kita war, auch für all seine Ideen.

Seit Wochen schmeißt der Kabarettist jetzt den Haushalt und bespasst seinen vierjährigen Sohn, während seine Frau im gemeinsamen Arbeitszimmer hochkonzentriert von einer Telefonkonferenz zur nächsten schaltet. Sie also arbeitet, aber er langweilt sich nicht: "Ich hab jetzt Brotbacken gelernt und ich kümmer mich um meine Tomaten, aber das sind halt alles so Überbrückungsmaßnahmen. Ich hab auch einen Videoblog ins Leben gerufen."

Und der heißt passenderweise Dekamerone 2020, frei nach dem Werk von Boccacio, in dem mehrere Leute während der Pest 10 Tage isoliert sind und sich lustige Geschichten erzählen. Das tut Severin Groebner jetzt auch und schon länger als 10 Tage. Manchmal rapt er auch in seinen Folgen, oder experimentiert mit kruden Geräuschen.

Severin Groebner scheint vor Ideen fast zu platzen. Aber der Videoblog oder auch der Podcast, den er mit Satiriker Uli Höhmann macht, das sei vor allem Marketing, falls es je wieder Auftrittsmöglichkeiten nach Corona gibt und noch mehr.

Das aber ist kein Vergleich mit einem Auftritt auf einer richtigen Bühne. So richtig Geld verdienen kann er damit auch nicht. Denn bisher hat er keinerlei finanzielle Unterstützung bekommen und von der Kulturförderung des Landes, die man ab 1. Juni beantragen kann, erwartet er auch nicht viel. Nicht für die Künstler und schon gar nicht für die Bühnen: "Wenn wirs überleben, ja schön, aber überlebt's unsere Infrastruktur?"

