Über diesen Sound möchten wir sprechen, auch über seine Leidenschaft fürs Reisen und die Literatur und über die Frage, wo auf der Erde er sich am wohlsten fühlt. Am 26. Mai liest er in der Frankfurter Romanfabrik aus seinem Roman "Das kann uns keiner nehmen". Darin nimmt er die Leser*innen mit auf einen Roadtrip nach Sansibar und erzählt von einer ungewöhnlichen Freundschaft auf dem Gipfel des Kilimandscharo. Was diese Freundschaft so besonders macht, darüber spricht Matthias Politycki.