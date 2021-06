Für vorgeschriebene Inspektionsarbeiten muss heute, am Sonntag, den 20. Juni 2021, im Zeitraum zwischen 04:30 Uhr und 09:55 Uhr die gesamte UKW-Abstrahlung am hr-Senderstandort Großer Feldberg abgeschaltet werden. Betroffen sind hr1, hr2, hr3 und hr4. Sie können hr2-kultur über DAB+ oder via Internet wie gewohnt hören.

Alternative Empfangsmöglichkeiten:

Weitere Informationen Via DAB+ Mit einem DAB+ Empfänger, Empfang aller hr-Radioprogramme im Kanal 7B möglich Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Mit Ihrem Smartphone/Tablet Mit den hr-Radio-Apps für Smartphones, die über die entsprechenden App-Stores von Apple und Google Play kostenlos erhältlich und für Geräte mit iOS- und Android-Betriebssystem verfügbar sind. Nähere Infos über die Internetseiten der entsprechenden hr-Wellen. Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Via Internet hr1, hr2, hr3, hr4-Stream (Zugang über die Onlineseite der jeweiligen hr-Welle)



Internet- bzw. Webradioempfang (über ein Internet-/Webradio bei vorhandenem DSL-Anschluss)



IPTV



Nähere Infos über die Internetseiten der entsprechenden hr-Wellen. Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Per Satellit Astra / 19,2 Grad Ost

Downlink-Frequenz (GHz): 12,2660

Symbolrate (MSym/s): 27,500

Fehlerschutz (FEC): 3/4

Polarisation: horizontal Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Andere Möglichkeiten analog

hr1: 87,60 MHz

hr2: 99,45 MHz

hr3: 88,55 MHz

hr4: 89,00 MHz (mit hr4-Südhessen/Rhein-Main)



digital

Programmplätze: hr1: 819, hr2: 820, hr3: 821, hr4: 822 (gilt nur für Original-Unitymedia Receivermodelle)

technische Parameter aller hr-Hörfunkwellen (bei Nutzung eines anderen Receiverfabrikats):



Frequenz: 314 MHz

Modulation: 256 QAM

Symbolrate (SR): 6900 Ende der weiteren Informationen