Endlich wieder auf Reisen gehen! Davon träumen wir alle. Gut, dass Reisen im Kopf immer möglich ist! Unsere Erzählkünstler*nnen nehmen Sie mit zu den schönsten Flecken der Erde und in märchenhafte Welten.

Kommen Sie mit zu den Nomaden Südwestalgeriens, tauchen Sie ein ins Chinatown von New York, spüren Sie den kühlenden Wind in der provencalischen Hitze, gehen Sie auf Nixenfang und seien Sie willkommen an vielen anderen märchenhaften Orten. Mit frei erzählten Geschichten lässt so manches Fernweh stillen! Erleben Sie die uralte Kunst des mündlichen Erzählens: erfrischend, lebendig, berührend, witzig, spannend oder nachdenklich.

Weitere Informationen Live in Kassel: "Story to go" Die Erzähler*innen sind von 11 - 13.30 Uhr in der Treppenstraße und von 15 -18 Uhr auf dem Weinberg rund um die Grimmwelt zu hören. Bei schlechtem Wetter finden beide Termine von 11 - 18 Uhr in der GRIMMWELT Kassel, Weinbergstraße 21, statt. Ende der weiteren Informationen



Für Sie erzählen: Charles Naceur Aceval, Heike Münker, Odile Nerí-Kaiser, André Wülfing, Gudrun Rathke und Jakob Jentgens mit seinem Saxophon.

Wo hören, downloaden, weiterempfehlen?

Fernweh - Geschichten frei erzählt (für Jugendliche und Erwachsene ab 14 Jahren)

Auf ins Abendteuer - Geschichten (für Kinder ab 5)

auf hr2.de/podcasts und in der ARD-Audiothek

Eine Gemeinschaftsproduktion von hr2-kultur und dem 17. Sparda Erzählfestival.

Sendung: hr2-kultur, "Literaturland Hessen", 05.09.2021, 12:04 Uhr