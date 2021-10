Der evangelische Pfarrer Wolfgang Weißgerber war ein hoch begabter, sozial engagierter und beliebter Eberstädter Pfarrer, der sich anfangs unmerklich, später sehr engagiert dem Nationalsozialismus auslieferte. Fast 40 Jahre lang predigte er seiner Gemeinde. In eigener Sache bleib er bis zuletzt stumm – wie fast alle seiner Generation. Auch gegenwärtig ist der Ton ist rauer geworden, der Diskurs immer weiter nach rechts verschoben. Setzen wir dem erstarkenden Hass genug entgegen?

In seinem Buch "Auf rechter Straße" hat der Eberstädter Theologe und Publizist Dr. Joachim Schmidt Weißgerbers Lebensweg und Gewöhnung an die sprachliche und physische Gewalt der Nazis nachgezeichnet. Bis zu seinem Tod 1984 sprach Weißgerber weder über seine SA-Mitgliedschaft noch über seine Propaganda-Texte im Gemeindeboten. Als nach dem Krieg einer seiner Text in der Frankfurter Rundschau veröffentlicht wurde, tat er das als "Verumglimpfung von kommunistischer Seite zur Herabwürdigung der Kirche" ab.

Dr. Joachim Schmidt liest ausgewählte Passagen. Im Anschluss diskutiert eine prominent besetzte Runde mit ihm über das Thema "Nie wieder? – Auf dem Weg zur Hassgesellschaft": Wolfgang Weißgerber, Journalist und Enkel von Pfarrer Weißgerber, Prof. Micha Brumlik, Erziehungswissenschaftler und Publizist sowie Rupert von Plottnitz, Jurist und Politiker. Es moderiert die Journalistin Claudia Schick.

Eine Veranstaltung der Hans Erich und Marie Elfriede Dotter-Stiftung. Das Buch (‎Justus-von-Liebig-Verlag, März 2020) entstand im Rahmen ihres Projekts "Stadtteil-Historiker" mit einem Zuschuss der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.

Die Veranstaltung war urprünglich am 30. Mai zum "Tag für die Literatur und die Musik" geplant.

