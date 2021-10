Das möchte ich auch! So ähnlich mag es in Fabian Müllers Innerem geklungen haben, als er Pierre-Laurent Aimard beim Beethovenfest als Solist und Dirigent in sämtlichen Beethoven-Klavierkonzerten erlebte.

Es hat ein Jahrzehnt der intensiven Beschäftigung gebraucht, aber nun tritt der junge Klavierstar in die Fußstapfen seines Mentors. Vom Klavier aus dirigiert er in Wiesbaden Beethovens erstes und sein letztes Klavierkonzert – und das an nur einem Abend. Eine einmalige Gelegenheit, in den unendlichen Kosmos von Beethovens Konzertkunst einzutauchen. Der gebürtige Bonner Fabian Müller empfindet dabei in seiner Doppelrolle das Zusammenspiel mit dem Kölner Kammerorchester als einmalige Chance. Es sei wie eine "große Kammermusik", sagt er. "Ich mag, dass es keine Zwischeninstanz gibt." Der preisgekrönte Pianist wirft einen erfrischenden Blick auf Beethoven und ist überzeugt: "Er war ein Kämpfer, ein Idealist, ein Geschichtenerzähler, ein Statement-Macher."

Programm

Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur op. 15

Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op. 73