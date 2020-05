In einem digitalen Format setzt das Kulturamt Frankfurt am Main ab sofort seine Reihe "Frankfurter Premieren" fort. Zum Auftakt ist Ingo Schulze zu Gast. Mit Alf Mentzer von hr2-kultur spricht er über seinen Roman "Die rechtschaffenen Mörder".

In den "Frankfurter Premieren" werden neue Bücher aus Frankfurter Verlagen oder von hier lebenden Autor*innen vorstellt. Die Digitalisierung dieser Reihe wird durch die Kooperation mit der Evangelischen Akademie Frankfurt ermöglicht und soll in loser Folge fortgesetzt werden. Von den Autor*innen signierte Bücherkönnen in Frankfurt in der autorenbuchhandlung marx& co. und in der Buchhandlung Land in Sicht erworben werden.

"Die rechtschaffenen Mörder" handelt von einem Dresdner Antiquar, dessen Status als intellektuelle Instanz nach dem Ende der DDR ins Wanken gerät und der sich zunehmend radikalisiert. Die Raffinesse des Romans besteht darin, dass er vielfach gebrochen ist und die vermutete Kausalität zwischen Bedeutungsverlust und Radikalisierung zugleich hinterfragt. Ingo Schulze hat einen wichtiger Nachwenderoman geschrieben, der die Sicht der Leser*in vielfach herausfordert. Ingo Schulze wurde für seine Romane und Erzählungen vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Peter-Weiss-Preis und dem Preis der Leipziger Buchmesse.