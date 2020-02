Mensch und Natur in den Umbrüchen des 19. Jahrhunderts

Das 19. Jahrhundert hat unsere Gegenwart entscheidend beeinflusst, denn in Wissenschaft, Kultur, Politik und Gesellschaft gab es damals entscheidende Umbrüche.

Welche Grundlagen wurden gelegt und welche Entwicklungen wurden in Gang gesetzt, die unsere heutige Zeit entscheidend prägen? Unter dem Eindruck, dass auch wir in einer Zeit tiefgreifender Umbrüche leben, ist die Suche nach Parallelen zwischen dem 19. Jahrhundert und der Welt des 21. Jahrhunderts berechtigt.

Auf Einladung der Stiftung Heiligenheim Jugenheim gehen diesen Ansätzen Historikerinnen und Historikern sowie Expertinnen und Experten im Rahmen eines Kolloquiums mit wissenschaftlichen Beiträgen, Erörterungen, regionalen Exkursionen und literarischen Präsentationen nach.

Weitere Informationen 6. und 7. März 2020

Schloss Heiligenberg, Gartensalon



Die Teilnehmergebühr beträgt 25 Euro, eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich.

Unter www.heiligenberg-jugenheim.de finden Sie das Anmeldeformular und weitere Informationen zum Programm. Ende der weiteren Informationen

Das Kolloquium ist eine Kooperationsveranstaltung der Stiftung Heiligenberg Jugenheim, der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, hr2-kultur, der Akademie auf dem Felsberg und dem Institut für Personengeschichte.



7. März 16:00 - 17:00 Uhr: Literarische Bergstraße – Vom Vormärz bis in die Moderne

Das 19. Jahrhundert in Originaltexten – Lesung mit den Schauspielern Birgitta Assheuer und Michael Schütz vom Schauspiel Frankfurt. Diese Veranstaltung schneiden wir für Sie mit und senden Sie in der Kulturszene Hessen.

Sendung: hr2-kultur, Kulturszene Hessen, 13.04.2020, 12:04 Uhr.

Wiederholung am gleichen Tag um 23:04 Uhr.