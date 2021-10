Wenn Klaus Maria Brandauer die Bühne betritt, dann ist er zwar immer noch Klaus Maria Brandauer, aber nicht nur! Er wird auch mit Leib und Seele Bühnenfigur, stürzt sich kopfüber hinein in den neuen Charakter – diesmal Richard Wagner.

Der schrieb nämlich mit Mitte Zwanzig, noch nahezu unbekannt und dementsprechend mittellos in Paris lebend, für eine französische Musikzeitschrift die Erzählung "Eine Pilgerfahrt zu Beethoven". Darin unternimmt Wagner, der große Beethoven-Enthusiast, eine fiktive Reise nach Wien, um dort auf sein Idol zu treffen und ausschweifende Gespräche mit ihm zu führen. An deren Ende überzeugt er den großen klassischen Komponisten von einer neuartigen Operndramaturgie, die – oh, Wunder! – seinem später so gefeierten Musiktheater erstaunlich ähnlich ist. Die amüsante Geschichte aus Wagners Feder wird garniert durch kurze Klavierstücke Beethovens, die Sebastian Knauer kunstvoll einzuflechten vermag.

Programm

Richard Wagner: "Eine Pilgerfahrt zu Beethoven"

Ludwig van Beethoven: Klaviersonate cis-Moll op. 27,2 "Mondschein"

und weitere Werke ·