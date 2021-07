In Hessisch Lichtenau, dem Tor zum Frau-Holle-Land, dreht sich alles um Frau Holle: Es gibt das Holleum, den Frau-Holle-Rundweg, den Goldtaler-Rundweg und vieles mehr. Die Frage aber ist doch: Wo ist Herr Holle? Was macht Herr Holle und vor allem, was ist mit den Kindern von den beiden?

Das Märchen soll neu entdeckt und modern umsetzt werden. Die Werte sind immer noch gleich: Fleiß wird belohnt, Faulheit bestraft. Schreiben Sie mit uns das Märchen neu. Schauen wir, was Frau Holle heute sagen und tun würde!

11 - 13 Uhr für Erwachsene

14 - 16 Uhr für Kinder ab 10 Jahre

Eintritt frei, Spenden erbeten



Anmeldung für die Schreibwerkstatt erforderlich: cafe@schindlermitgenuss.de oder Tel. 0162 7855803

www.schindlermitgenuss.de



Eine Veranstaltung von Schindler mit Genuss

Die Veranstaltung wurde ursprünglich für den Aktionstag "Ein Tag für die Literatur und die Kultur" am 30. Mai 2021 geplant.