Entdecken Sie Hessen: In Steinau an der Straße war die Familie von Jacob und Wilhelm Grimm zuhause. Ihre Märchenwelt lässt sich im Brüder Grimm-Haus und dem Museum Steinau auf sinnliche und spielerische Weise erleben.

Blick auf das Brüder Grimm Haus im Stadtzentrum von Steinau an der Straße Bild © picture-alliance/dpa

Das Amtshaus, die Dienstwohnung der Familie Grimm, ist heute das Brüder Grimm-Haus Steinau und beherbergt ein Museum zu Leben, Werk und Wirkung der berühmten Märchensammler. Ein großer Teil der Ausstellung ist den Grimmschen Märchen gewidmet und macht sie für kleine und große Gäste hör-, seh- und fühlbar.

Gegenüber in der ehemaligen Amtshofscheune ist das Museum Steinau untergebracht, das Steinau als eine typische Station an der Handelsstraße zwischen Frankfurt am Main und Leipzig an der Pleiße darstellt. Sie war über Jahrhunderte die große West-Ost-Achse des Reiches und hat der Stadt Steinau ihren Beinamen "an der Straße" gegeben.

Brüder Grimm-Haus und Museum Steinau

Brüder-Grimm-Straße 80

Brüder-Grimm-Straße 80

36396 Steinau an der Straße

www.museum-steinau.de



