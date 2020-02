Audiovisuelle Performance in der Katharinenkirche von Refrakto

Audiovisuelle Performance in der Katharinenkirche von Refrakto Bild © Luminale

Die audiovisuelle Performance und Installation wird gemeinsam von dem dänischen Komponistenduo Den Sorte Skole, dem Künstlerkollektiv Vertigo und dem Organisten Prof. Martin Lücker im Rahmen der "Luminale 2020" exklusiv für die St. Katharinenkirche an der Frankfurter Hauptwache geschaffen.

Refrakto verbindet Musik, Sound, Licht und Laser-Mapping zu einem außergewöhnlichen audiovisuellen Live-Konzert in der Frankfurter Katharinenkirche. Religiöse und spirituelle Musik aller Genres tritt in einen Dialog mit der Orgel - bewegtes Licht verbindet die musikalischen Spuren mit dem Kirchenraum.

Die zugrunde liegende Vision ist es, verschiedene Spuren der Göttlichkeit in unserer Geschichte und unser Gefühl für einen heiligen Raum zu erforschen, um grundlegende Fragen über die Rolle von Religion und Einheit zu untersuchen. Was passiert beispielsweise, wenn ein gregorianischer Chor mit einem Schamanen aus dem Kongo in einem optisch verfremdeten Kirchenraum singt?

Mit ihren Live-Shows waren Den Sorte Skole bereits im Louisiana Museum of Modern Art, im Königlichen Theater Dänemark sowie in der Elbphilharmonie in Hamburg zu Gast. hr2-kultur verlost Tickets für das einstündige Live-Konzert. Im Anschluss daran läuft die Performance als Installation weiter und die Kirche ist für alle Luminale-Besucher geöffnet.

Weitere Informationen Der hr2-Kulturk(l)ick Refrakto - Audiovisuelle Performance und Installation

12. März 2020, 19:30 Uhr

St. Katharinenkirche

Hauptwache Frankfurt



Bewerbungsschluss ist der 1. März 2020 Ende der weiteren Informationen