Als "Pianist, Bürger und Europäer" bezeichnet Igor Levit sich selbst und fasst damit in drei Worten zusammen, was ihn als Musiker auszeichnet. In seinem neuen Programm spielt er Transkriptionen von Werken von Bach, Busoni, Liszt und Schumann - am 26.2.2020 in der Alten Oper Frankfurt.

Seit 20 Jahren ist Lang Lang einer der gefragtesten Pianisten. Für Bachs "Goldberg-Variationen" hat er sich eine lange Zeit der Annäherung gegönnt. Erst seit kurzem sind sie Teil seines Konzertrepertoires. Nun stellt er diese neuen Seiten am 1.3.2020 im Kurhaus Wiesbaden vor.

26. Februar 2020, 20:00 Uhr

Alte Oper Frankfurt



Lang Lang spielt Bach

1. März 2020, 19:00 Uhr

Kurhaus Wiesbaden



