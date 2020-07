Das Frankfurter Electro-Duo "The OhOhOhs" gibt ein Heimspiel im Rund der Palmengarten-Konzertmuschel - und lässt seine Bearbeitung von Beethovens Mondscheinsonate erklingen.

Florian Wäldele und Florian Dreßler alias "The OhOhOhs" sind wilde Grenzgänger: Ein klassischer Pianist mit einem Hang zum Melodischen und Repetitiven und ein Perkussionist der afro-kubanischen Musik mit einer Vorliebe für Downbeats und Funk. Sonst eher dem Live-Techno verschrieben, begeben sie sich diesmal ins Reich des klassischen Klaviers und Gesangs.

Mit ihnen auf der Bühne stehen die vielfach ausgezeichnete Schweizer Sopranistin Maja Bader und der Pianist Leonhard Dering. Zu hören sind neben Beethovens "Mondschein-Sonate" auch eine Neudeutung des heiligen Grals des romantischen Kunstlieds – Schuberts "Der Tod und das Mädchen".

hr2-kultur verlost Tickets für das ausverkaufte und vom Mousonturm Frankfurt präsentierte Konzert am Samstag, den 29. August 2020.

The OhOhOhs treffen Beethoven, Leonhard Dering und Maja Bader

Samstag, den 29. August 2020, 16:00 Uhr

Musikpavillon im Palmengarten, bestuhlt



Palmengarten der Stadt Frankfurt am Main

Siesmayerstraße 61

60323 Frankfurt am Main

www.palmengarten.de



Bewerbungsschluss ist der 29. Juli 2020

