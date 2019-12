hr2-KulturVerFührung am 13. Januar 2020

Die renommierte Fotografin Barbara Klemm hat als Gastkuratorin 93 Kunstwerke aus der Sammlung der DZ BANK ausgewählt - und wird die Gewinner*innen der hr2-KulturVerFührung persönlich durch diese Ausstellung führen!

Joschka Fischer in Turnschuhen bei der Ministervereidigung, Leonid Breschnew verhandelt mit Willy Brandt, Heinrich Böll bei einer Sitzblockade in Mutlangen – Barbara Klemms Schwarz-Weiß-Fotos wurden zu Ikonen der Reportagefotografie. Viele Fotografen haben sich gewünscht, so wie sie den perfekten Moment sehen zu können.

Nun hat Barbara Klemm 93 fotografische Kunstwerke von 22 Künstlerinnen und Künstlern aus der Sammlung der DZ Bank ausgewählt – zu sehen unter dem Titel "Das Künstlerische im Dokumentarischen" im Art-Foyer der DZ Bank in Frankfurt.

Barbara Klemm persönlich führt die Gewinner*innen der hr2- KulturVerFührung durch diese Ausstellung, gemeinsam mit Christina Leber, Leiterin der Kunstsammlung der DZ Bank – und das an einem Montag, an dem die Galerie normalerweise geschlossen ist. Im Anschluss gibt es bei einem Getränk die Möglichkeit zum Gespräch.

Weitere Informationen Die hr2-Kulturverführung Am Montag, den 13. Dezember 2020 um 18 Uhr. Der Treffpunkt wird den Gewinner*innen bekannt gegeben.



Bewerbungsschluss ist der 5. Januar 2020. Ende der weiteren Informationen