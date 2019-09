hr2-KulturVerFührung am 12. Oktober 2019

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – Momente des Glücks, Augenblicke unendlichen Leids. Fotografen aus aller Welt hielten sie fest mit einer Kamera aus Hessen. Einer Leica.

Eröffnung des Opelbades in Wiesbaden (1934) Bild © Dr. Paul Wolff & Tritschler, Historisches Bildarchiv, Offenburg

Die nächste hr2-Kulturverführung bringt sie in das Ernst Leitz Museum nach Wetzlar, das in seiner Eröffnungsausstellung Fotografien von Dr. Paul Wolff und Alfred Tritschler präsentiert. Keine Zeitschrift, kein illustriertes Magazin um 1930, in dem sich nicht auch ihre Aufnahmen fänden: Autobahnbau, Dampferreisen, Zeppelinbegeisterung, Architekturmoderne, Olympische Spiele 1936.

Museums-Direktor Reiner Packeiser führt Sie durchs Museum und öffnet für Sie ein Archiv, das normalerweise nicht öffentlich zugänglich ist. Danach geht es ins "Café Leitz" zum ungezwungenen Austausch bei Kaffee und Kuchen. Anschließend können die Gewinner*innen die Leica Erlebniswelt erkunden.

Weitere Informationen Die hr2-Kulturverführung Am 12. Oktober 2019 um 13 Uhr. Der Treffpunkt wird den Gewinner*innen bekannt gegeben.

Bewerbungsschluss ist der 3. Oktober 2019. Ende der weiteren Informationen