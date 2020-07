hr2-KulturVerFührung am 30. Juli 2020

Sie zählen zu den wegweisenden Figuren der expressionistischen Avantgard: Marianne von Werefkin und Alexej von Jawlensky liebten und hassten sich – und befeuerten sich gegenseitig zu atemberaubender Kunst.

Das Künstlerpaar in seinem Atelier auf Gut Blagodat, 1893 Bild © Alexej von Jawlensky-Archiv S.A., Muralto

Fast dreißig Jahre waren Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin eng miteinander verbunden in Leben und Werk – das Museum Wiesbaden präsentiert sie in einer ersten gemeinsamen Ausstellung. Mit fast 200 Gemälden, Grafiken und Zeichnungen verfolgt die Schau die künstlerischen Werdegänge der beiden Persönlichkeiten und setzt sie zueinander in Beziehung.

Roman Zieglgänsberger Bild © Museum Wiesbaden

Erleben Sie in der hr2-KulturVerFührung am Donnerstag, den 30. Juli um 17:30 Uhr die "Lebensmenschen – Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin" in einem exklusiven Rundgang entlang der Lebensstationen des Künstlerpaars mit Kurator Dr. Roman Zieglgänsberger. Nach der exklusiven Führung lädt das Museum Wiesbaden zu einer Sondervorführung des Begleitfilms zur Ausstellung und einer Fragerunde mit dem Kurator ein.

Weitere Informationen Die hr2-Kulturverführung Am Donnerstag, den 30. Juli 2020 um 17:30 Uhr Der Treffpunkt wird den Gewinner*innen bekannt gegeben.



Bewerbungsschluss ist der 21. Juli 2020 Ende der weiteren Informationen