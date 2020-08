"Was ist Natur?" fragt das Museum Sinclair-Haus in seiner neuen Ausstellung. Die hr2-KulturVerFührung macht es möglich an einem Montag das Museum in einer kleinen Gruppe zu erkunden – gemeinsam mit Kathrin Meyer, der Direktorin des Hauses.

Was meinen wir, wenn wir heute von Natur sprechen? Welche Wünsche, Bedürfnisse und Bilder stehen hinter diesem Begriff? Was bedeutet es für den Menschen, Teil der Natur zu sein? Wie verändern sich Vorstellungen von Natur angesichts wissenschaftlicher Erkenntnisse? Um diese Fragen dreht sich die Ausstellung "Was ist Natur?" im Museum Sinclair-Haus Bad Homburg.

Kathrin Meyer Bild © Oliver Killig

Kathrin Meyer führt Sie exklusiv durch die interdisziplinäre Ausstellung mit Kunstwerken und Objekten aus Wissenschaft und Kulturgeschichte. Alles selbstverständlich unter den notwendigen Corona-Bedingungen.

Weitere Informationen Die hr2-Kulturverführung Am Montag, den 21. September 2020 um 18:00 Uhr. Der Treffpunkt wird den Gewinner*innen bekannt gegeben.



Bewerbungsschluss ist der 8. September 2020 Ende der weiteren Informationen