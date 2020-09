Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd durch einen Polizisten in Minneapolis fand unter dem Hashtag BLM Black Lives Matter auf dem Römerberg in Frankfurt eine Demonstration mit ca. 8.000 Teilnehmern gegen Gewalt und Rassismus gegen dunkelhäutige Menschen statt.

hr2-KulturVerFührung am 28. September

"Ich sehe was, was Du nicht siehst. Rassismus. Empowerment. Widerstand." – so heißt die neue Ausstellung des Stadtlabors im Historischen Museum Frankfurt. Noch vor Eröffnung führt Kuratorin Puneh Henning exklusiv durch diese Ausstellung.

Im Stadtlabor erforschen die Museumsmacher gemeinsam mit Frankfurterinnen und Frankfurtern die Stadt. Diesmal waren Sie auf der Suche nach der kolonialen Vergangenheit Deutschlands und ihr Nachwirken bis heute.

Die daraus entstandene Stadtlabor-Ausstellung thematisiert Formen von Rassismus und deren Auswirkungen auf Betroffene, zeigt aber auch, wie Menschen Widerstand leisten. Sie zeigt Lebensrealitäten von Schwarzen Menschen, People of Color, Sinti*ze und Rom*nja sowie Menschen mit Migrationsgeschichte und Fluchterfahrungen. Es geht um gesellschaftliche Anerkennung, um Sichtbarkeit und Sichtbarmachung, um Sprechen und Gehört-werden und um eine kritische Selbstreflexion weißer Menschen und der Institution Museum.

Weitere Informationen Die hr2-Kulturverführung Am Montag, den 28. September 2020 um 18:00 Uhr. Der Treffpunkt wird den Gewinner*innen bekannt gegeben.



Bewerbungsschluss ist der 20. September 2020 Ende der weiteren Informationen