Die Rieger-Orgel in der St. Martin Kirche in Kassel lässt die Herzen von Orgelfans höher schlagen: Sie ist eine der größten Orgeln, die in jüngster Zeit in Deutschland gebaut wurden und mit ihren 5675 Pfeifen macht sie sogar der Orgel in der Elbphilharmonie Konkurrenz.

Bei einer exklusiven Führung zeigt Ihnen Kirchenmusikdirektor Eckhard Manz die Besonderheiten der Orgel anhand Bachs berühmter Toccata d-moll. Sie werden den Spieltisch sehen, die Spieltraktur, die Windversorgung und alle technischen Funktionen auf der Orgelempore. Und Sie dürfen (nur auf Strümpfen) in das faszinierende Pfeifenwerk der berühmten Rieger-Orgel einsteigen!

Nach einer festlichen Abschlussmusik gibt es ein Glas Glühwein auf dem Kasseler Märchenweihnachtsmarkt.