Andreas Schaerer als Sänger zu bezeichnen, wäre eine unzulässige Verkürzung. Vokalartist, Stimmzauberer – das trifft‘s schon eher. Denn der Schweizer kann nicht nur berückend schön singen, er beatboxt, jodelt und trompetet auch und tut eigentlich alles, was man mit einer Stimme machen kann und vielleicht noch ein bisschen mehr.

1976 im Kanton Wallis geboren und aufgewachsen, sammelte Schaerer seine ersten Bühnenerfahrungen als Gitarrist einer Punkband, bevor er Gesang und Komposition in Bern studierte. Als Jazzvokalist bekannt wurde er in der Formation "Hildegard lernt fliegen." Mittlerweile ist er in verschiedenen Bandprojekten höchst erfolgreich unterwegs, unterrichtet, komponiert für klassische Ensembles und wird gelegentlich auch zur Vertonung von Computerspielen engagiert.

Mit dem Zürcher Schlagzeuger Lucas Niggli musiziert er seit 2013 im Duo. Dessen Background reicht von weltmusikalischen Grooves über freie Improvisation bis zur Neuen Musik. Auch mit dem italienischen Akkordeonisten Luciano Biondini ist Schaerer zu zweit unterwegs. 1971 in der umbrischen Stadt Spoleto geboren, studierte er zunächst sehr erfolgreich das klassische Repertoire, bevor er sich dem Jazz zuwandte. Seitdem hat sich Biondini als einer der virtuosesten und zugleich musikalischsten Vertreter der chromatischen Knopfharmonika in Europa etabliert.

Der Gitarrist Kalle Kalima komplettiert das ungewöhnlich besetzte Quartett. Dass der in Berlin lebende Finne sich durch unkonventionelle Konstellationen eher herausgefordert als eingeschüchtert fühlt, stellte er beim 51. Deutschen Jazzfestival Frankfurt im letzten Jahr mit "Kuu!" eindrucksvoll unter Beweis.

Nach zwei Jahren mit Live-Auftritten mündete die Kollaboration von Schaerer, Biondini, Kalima und Niggli 2018 in das Album "A Novel of Anomaly". Konzipiert als eine Sammlung von "11 Kurzgeschichten", lotet es einen weiten Bereich musikalischer Möglichkeiten aus von indischer Rhythmik über italienische Melodienseligkeit und finnischen Tango bis zu rockigen Alpenklängen. Schaerer singt auf Italienisch, finnisch und waliserdeutsch und unterstreicht damit den offenen Ansatz dieser vier Virtuosen, die sich live in Sachen Spielfreude und Spontaneität gegenseitig zu Höhenflügen anstacheln.

Das Schweizer Stimmwunder und seine ebenbürtigen Partner schlagen Funken aus dem musikalischen Material. Aber es sind nicht nur die Funken, die entstehen, wenn sich die Schnelligkeit des Geistes an der Trägheit der Materie reibt. Nein, da ist auch ein inneres Feuer, das die Musik wie ein sanftes Glühen in warmes Licht taucht.

