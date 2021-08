Ein hessisches Eigengewächs eröffnet den letzten Abend beim 52. Deutschen Jazzfestival Frankfurt. Saxofonist Fabian Dudek ist gerade mal 27 Jahre alt und dennoch schon ein Musiker mit einer durchaus eigenen ausdrucksstarken Sprache.

Weitere Informationen 19 Uhr: Fabian Dudek Quartett

21 Uhr: hr-Bigband featuring Pable Held Trio

Karten jeweils: 25 €

(Doppelticket: 42 €)



Vorverkauf ab dem 12. August 2021 ab 10:00 Uhr beim hr-ticketcenter.de Ende der weiteren Informationen

Geboren in Groß-Gerau, aufgewachsen in Nauheim und Rüsselsheim in einem musikalischen Elternhaus mit viel Jazz, wusste Dudek angeblich schon als Kind, dass er Musiker werden wollte. Früh bekam er Unterricht auf dem Altsaxofon bei hr-Bigband-Saxofonist Oliver Leicht, der ihn auch bestärkte, „immer sein eigenes Ding“ zu machen.

Fabian Dudek hatte zudem das Glück, an der Immanuel-Kant-Schule in Rüsselheim geradezu ideale jazzmusikalische Bedingungen vorzufinden: In der sehr aktiven IKS Bigband wurde er nachhaltig geprägt und unternahm mit ihr auch erste Tourneen ins Ausland. Später spielte er dann im Landes Jugend Jazz Orchester Hessen und danach im Bundesjazzorchester.

Der junge Saxofonist entwickelte mit den Jahren zunehmend einen eigenen Sound, in Sachen lyrischer Qualität und Phrasierung durchaus an John Coltrane orientiert, vieles an seinem Spiel erinnert aber auch an die ungestüme und fast brachiale Wildheit eines Peter Brötzmann.

Zum Studium ging Fabian Dudek dann nach dem Abitur nach Köln, für fünf Jahre tauchte er ein in die pulsierende Jazzszene der Stadt am Rhein. Dort möchte er jetzt auch noch seinen Master machen, lebt aber seit einiger Zeit inzwischen in Berlin. Von dort aus betreibt er seine vielschichtigen und abwechslungsreichen Projekte.

Formationen, in denen Dudek in den letzten Jahren für Aufsehen sorgte, waren unter anderem die Gruppe „The Where Me?!“, die 2016 auch das Arbeitsstipendium Jazz der Stadt Frankfurt erhielt, sowie das Quartett des Pianisten Simon Below. Seine herausragenden individuellen Qualitäten beweist der Saxofonist aber besonders in seinem eingespielten Quartett.

Zusammen mit dem ebenfalls aus Hessen stammenden Bassisten David Helm, Pianist Felix Hauptmann sowie Schlagzeuger Fabian Arends entwickelt Fabian Dudek eine Musik, die neugierig über Zäune schaut und die Zuhörer durch ihre Originalität und Vielschichtigkeit immer wieder verblüfft.

Der inzwischen vielfach preisgekrönte Saxofonist, u.a. gefördert von der Studienstiftung des deutschen Volkes, ist ein Musiker, der andere mit seinem expressiven Spiel gerne herausfordert, Dudek liebt es auch, zu polarisieren. Seine Kompositionen sind keine leichte Kost, oft auf dem schmalen und sehr spannenden Grat zum freien Jazz balancierend. Schlichtweg als „Meisterwerk“ bezeichnet denn auch die Presse die vor zwei Jahren erschienene Debüt-CD des Quartetts „Creating Meaning“. Inzwischen sind Aufnahmen für den Nachfolger längst im Kasten, die Platte erscheint im kommenden Februar.

Zum Deutschen Jazzfestival Frankfurt kommt Fabian Dudek übrigens mit guten Erinnerungen an den hr: Dort war er Ende letzten Jahres einer der gefeierten Gäste der hr-Bigband im so erfolgreichen Streaming-Programm „Act Local – Fokus Rhein-Main“.

Fabian Dudek – alto saxophone

Felix Hauptmann – piano

David Helm – bass

Fabian Arends - drums