Koma, das scheint auch auf Schwedisch und Finnisch das Gleiche zu bedeuten wie im Deutschen. Saxofonisten im Koma also? Oder doch Saxofonisten, die uns ins Koma spielen? Es ist jedenfalls aufwühlend, was die Herren von Koma Saxo auf die Bühne bringen, eine Musik, die die Kraft hat, uns im Innersten zu treffen und kräftig durchzuschütteln.

Weitere Informationen 19 Uhr: Petter Eldh's Koma Saxo

21 Uhr: Lucia Cadotsch Speak Low



Karten jeweils: 25 €

(Doppelticket: 42 €)



Vorverkauf ab dem 12. August 2021 ab 10:00 Uhr beim hr-ticketcenter.de Ende der weiteren Informationen

„Grooviger Avantgarde-Jazz ... mit Reibungspotential und Vision“ ist ein Versuch, die Musik von Koma Saxo auf den Begriff zu bringen. Vielleicht bringt uns die Beschreibung des Personals weiter. Da ist Petter Eldh selbst, dessen Biografie so manchen Kulturpessimisten mit Hoffnung erfüllen könnte, denn, so liest man jedenfalls auf Wikipedia, „Eldh ... hörte zunächst Hip-Hop-Musik ..., bevor er sich mit 13 Jahren unter dem Eindruck der Musik von Charlie Parker dem Jazz zuwandte“.

Na bitte, es geht doch: von Hip-Hop über Bebop zu Koma Saxo! Zwischendurch arbeitete Petter Eldh auch mit Django Bates oder Marius Neset und er gehört ohnehin zu den herausragenden Protagonisten seiner an guten Bassisten nicht gerade armen Generation.

Zu ihm gesellt sich Christian Lillinger, der seit einiger Zeit in sämtlichen Bands zu spielen scheint, die ernsthaft eine eigene, neue Richtung einschlagen. Vielleicht ist es aber auch umgekehrt. Viel ist über Lillingers exorbitante Technik und funkenschlagende Musikalität geschrieben worden. Hier nur, womit Petter Eldh in einem Spiegel-Artikel zitiert wird: „Lillinger ist eine entsicherte Handgranate, es hat keinen Sinn, ihn kontrollieren zu wollen."

Wären also noch die drei Saxofonisten, und vielleicht war das ja die Assoziation, die zum Namen führte: vom Sound dieser Saxofon-Section kann man nämlich nicht genug bekommen. Da ist der Finne Mikko Innanen, der sich selbst als „basically an e-flat guy“ bezeichnet, also einer der am liebsten Bariton-, Alt- und Sopraninosaxofon spielt. „Wie im Leben musst du auch in der Musik eine Balance finden zwischen schön und hässlich, verkopft und körperlich, heilig und profan, witzig und ernsthaft“, sagt er. Da ist er bei Koma Saxo genau richtig.

Das liegt natürlich auch an den beiden schwedischen Tenören. Jonas Kullhammar haben manche vielleicht noch vom 42. Deutschen Jazzfestival 2011 in Erinnerung, als er mit seinem Quartett Coltranes „A love supreme“ zu neuem Leben erweckte. Ein markant-kraftvoller Ton und hymnische Intensität zeichnen ihn aus. Die perfekte Ergänzung zu ihm ist der neun Jahre jüngere Otis Sandsjö, der mit weicherem Ton faszinierende Klangflächen aus Zirkularatmung, rhythmischem Tastenklappern und Überblasklängen schafft.

Zusammen bilden diese fünf Herren eine schlagkräftige Truppe mit einem eigenen Sound und enormer Energie. Erdige Grooves, hymnische Balladen und kathartisches Free Playing machen ihre Musik zu einem eindrücklichen Erlebnis. Es muss ja nicht gleich ein Koma sein, aber wer sich mal richtig die Ohren ausblasen lassen möchte, der ist bei Koma Saxo genau richtig.

