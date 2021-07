Hanaus bekannteste Jazzformation "Sugarfoot Stompers", die 1956 an der Hohen Landesschule in Hanau gegründet wurde, spielt am 11. Juli in Hanau. Diese Formation zählt zu den ältesten Jazzbands in Deutschland und vertritt musikalisch aktiv die Nachkriegsgeneration bis zum heutigen Tage.

Die vielen Bandmitglieder dieser langjährigen Formation zählen zu den führenden Jazzmusikern Deutschlands – z. Z. Ralph "Mosch" Himmler – Trompete, Manfred Lindner – Saxophon, Werner Lohr – Posaune, Christoph Neubronner – Piano, Wolfgang Wüsteney – Schlagzeug und Werner Bayer – Kontrabass.

Weitere Informationen Es gelten die Corona-Regeln wie Tragen von Masken und Abstand 1,5 Meter.

Eintritt frei

Voranmeldung erforderlich: werner.bayer@igha.de.



Eine Veranstaltung der Interessengemeinschaft Hanauer Altstadt e.V. (IGHA) in Kooperation mit der Baugesellschaft Hanau. Ende der weiteren Informationen

Die Veranstaltung wurde ursprünglich für den Aktionstag "Ein Tag für die Literatur und die Kultur" am 30. Mai 2021 geplant.