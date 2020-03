Vermissen Sie die Museen gerade jetzt, da Sie zu Hause sitzen müssen? Die Museen sind zwar wegen der Corona-Krise zur Zeit nicht zugänglich, aber zahlreiche Häuser sind auch online aktiv, haben Digitorials, Podcasts und Audioguides ins Netz gestellt oder bieten die Möglichkeit, digital in der Sammlung stöbern zu gehen.

Kunstgeschichte online: Der Städel-Kurs zur Moderne

Anhand von rund 250 ausgewählten Werken aus der Sammlung des Frankfurter Städel-Museums bietet der Kurs vielseitige Einblicke in die moderne Kunst von 1750 bis heute. Der Film- und Theaterschauspieler Sebastian Blomberg führt als Moderator kompetent und unterhaltsam durch den Kurs.

Ebenfalls einen Blick wert ist die "Digitale Sammlung " in der Sie die Bestände des Städels auf eigene Faust entdecken können. Den viel gelobten Audioguide zur letzten Ausstellung "Making van Gogh" können Sie kostenlos herunterladen. Und zu den abgelaufenen Ausstellungen gibt es zahlreiche Digitorials .

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Auch eine virtuelle Führung durch das Haus bietet das Städel an. Die Zeitreise ist eine Virtual Reality Anwendung, die die historischen Sammlungsräume des Jahres 1878 zeigt. Am besten ist sie mit einer VR-Brille zu erleben, man kann sich aber auch eine kleine Anwendung auf den Rechner laden und die Führung auf dem Desktop erleben.

Onlinedatenbank der Gemäldegalerie Alte Meister Kassel

Mit mehr als 1.600 Werken gehört die Kasseler Gemäldegalerie Alte Meister zu den großen Sammlungen der Malerei in Deutschland. Der Bestand reicht vom späten 15. Jahrhundert bis zum Ende des 18. Jahrhunderts und bietet einen Überblick über die europäische Malereigeschichte auf hohem Niveau. Insbesondere die Malerei der Niederlande ist mit zahlreichen Spitzenwerken vertreten, die Sie in der Onlinedatenbank ungestört bewundern können.

Deutsches Filmmuseum Frankfurt

Bild © picture-alliance/dpa

Das Kino des Deutschen Filmmuseums hat einen besonderen Platz in der Frankfurter Kinokultur. Es präsentiert ein anderes Programm: Filme aus allen Jahrzehnten und in allen Formaten. Und es lässt sich auch online erkunden .

Regisseure, Schauspielerinnen und weitere bekannte Persönlichkeiten erzählen vom Filmemachen, Glücks- und Schreckmomenten bei Preisverleihungen, finanziellen Hürden, berühmten Kollegen und bieten persönliche Einblicke in Filme, die ihre Person und ihren beruflichen Werdegang geprägt haben.

Curd Jürgens 1976 im Garten seines Ferienhauses auf den Bahamas und mit Kollegen im Film "Des Teufels General" Bild © picture-alliance/dpa

Umfangreich aufbereitet präsentiert das Deutsche Filmmuseum in zwei virtuellen Ausstellungen außerdem die Sammlung Volker Schlöndorffs sowie den Nachlass Curd Jürgens . Und regelmäßig bloggt die Presseabteilung des Deutschen Filmmuseums über Kinobesuche und filmreife Alltagsszenen.

Digitorial der Schirn zu den "Fantastischen Frauen"

Bild © Schirn Frankfurt

Keine andere künstlerische Bewegung hatte so viele weibliche Protagonistinnen wie der Surrealismus. Und in keiner anderen leisteten die weiblichen Mitglieder einen so wesentlichen Beitrag. Dennoch sind die meisten von ihnen heute noch immer unbekannt. Die Ausstellung "Fantastische Frauen", mit denen die Schirn den weiblichen Beitrag zum Surrealismus erkundet, ist leider auch wegen Corona geschlossen. In einem Digitorial lässt sich die Ausstellung aber auch vom heimischen Computer aus besuchen.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Außerdem bietet die Schirn verschiedene Podcasts . So fragt zum Beispiel Marthe Lisson: Was macht Künstlerinnen so fantastisch? Mehr über andere Richtungen der Kunst - z.B. die Konzeptkunst - erfährt man in den "Schirn Shortcuts " auf YouTube.

Digitales Jüdisches Museum Frankfurt

Das Jüdische Museum in Frankfurt wird derzeit umgebaut. Ständig geöffnet haben jedoch die Onlineausstellungen etwa zum Maler Ludwig Meidner, der Familiengeschichte von Anne Frank oder der Judengasse. Auch bei Google Arts and Culture werden Themen und Exponate des Museum vorgestellt. digital-museum-liebighaus-bunte-goetter-100Den Audioguide für das Museum Judengasse gibt es als App zum kostenlosen Download. Eine eigene Kinderspur führt junge Besucher durch die Ausstellung.

Eine Computer-Darstellung zeigt das Jüdische Museum Frankfurt (Hessen) nach der geplanten Sanierung und Erweiterung. Bild © picture alliance/Staab Architekten/dpa

Die App "Unsichtbare Orte" ist ein virtueller Stadtführer der zeigt, wo in Frankfurt sich die Erinnerungen von Jüdinnen und Juden mit den Geschichten der griechischen, spanischen, türkischen und italienischen Communities überschneiden.

Überhaupt nicht altmodisch: Das Historische Museum Frankfurt

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Alte Dinge, digital präsentiert: Das Historische Museum Frankfurt glänzt [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Etliche Museen haben ihre Sammlungen online, mit Fotos und Texten. Im digitalen Angebot des HMF kann man sich durch die Gebäude des Museums klicken, in einer Tour durch die Highlights, die Experten und Laien erläutern. Das Museum über die Stadt mit viel Geschichte seit dem Mittelalter und mit einer ganz vielschichtigen Gegenwart.

"Bunte Götter" im Liebieghaus

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Reines Marmorweiß – dies bestimmt das Bild, wenn man heute in einem Museum Skulpturen der griechischen und römischen Antike betrachtet. Doch der Eindruck täuscht. Die Götter- und Heldenfiguren schmückte einst ein prächtiges Farbenkleid! Bis heute ist das jedoch kaum bekannt. Das Digitorial "Bunte Götter" rückt diesen Eindruck gerade. Weitere Digitorials zu früheren Ausstellungen finden Sie hier.

"Alle Wege führen nach Rom" im Museum für Kommunikation

Bild © picture-alliance/dpa

Die Online-Ausstellung "Alle Wege führen nach Rom …." erzählt Geschichten über das Reisen, die Italiensehnsucht, Romaufenthalte von Künstlern und anderen Menschen. Das Museum für Kommunikation Frankfurt folgt historischen Postwegen über die Alpen und begibt sich auf Spurensuche in den Sammlungen der Museumsstiftung Post und Telekommunikation. Denn wo hunderttausende Objekte sind, da führen auch Wege nach Rom.

Auf insgesamt zehn Stationen beleuchtet die Online-Ausstellung "Postwege nach Rom" Objekte, die von historischen Menschen-, Waren- und Nachrichtenströmen auf dem Weg in die Ewige Stadt berichten.

Bei Google Arts and Culture gibt es weitere sehenswerte Onlineausstellungen - z.B. darüber, wie Philipp Reis das Telefon erfand.



Die Kunst-App der EZB

Sammlungen der Europäischen Zentralbank Virtuell in die EZB: Kunst-App mit Schönheitsfehlern Die Kunstsammlung der EZB zu besuchen ist schon in normalen Zeiten nicht einfach, momentan hat das Besucherzentrum der EZB wie alle Museen geschlossen. Umso schöner, dass die Zentralbank eine App veröffentlicht hat, die ihre Sammlung, die Architektur des Gebäudes und seine Geschichte auf vielfältige Weise zugänglich macht. Sie bietet Überraschungen, positive wie negative. Zum Artikel

Die Kunstsammlung der EZB zu besuchen ist schon in normalen Zeiten nicht einfach, momentan hat das Besucherzentrum der EZB wie alle Museen geschlossen. Umso schöner, dass die Zentralbank eine App veröffentlicht hat, die ihre Sammlung, die Architektur des Gebäudes und seine Geschichte auf vielfältige Weise zugänglich macht. Sie bietet Überraschungen, positive wie negative.