Die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr haben gezeigt, wie sehr sich die Corona-Pandemie auf den Kulturbetrieb auswirkte und gerade in diesen schwierigen Zeiten sind Alternativen gefragt, die hohe Anforderungen an Veranstalterinnen und Veranstalter stellen. So wird es auch in diesem Jahr keine Großveranstaltungen geben, aber viele Angebote, die sich per Videomitschnitt aufzeichnen und kleinere kulturelle Höhepunkte, die sich entsprechend der Hygienevorschriften umsetzen lassen.

Die geplanten Veranstaltungen, Kinderkultursommer eingeschlossen, werden ständig aktualisiert und der entsprechenden Lage angepasst. Der Auftakt zum diesjährigen Kultursommer am 22. Mai ist – wie bereits im letzten Jahr – mit "Alma" geplant: zeitgenössische Volksmusik vom Feinsten, beschwingt und erfrischend modern.