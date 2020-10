Wenn Frank Walter nicht malte, dann schrieb er, wenn er nicht schrieb, fertigte er Tonaufnahmen an. Das Werk des in Antigua geborenen Künstlers wird nun erstmals in einem Museum präsentiert. Kuratorin Anna Sailer führt Sie exklusiv durch die Ausstellung des bekanntesten Malers der Karibik.

Frank Walter schuf Arbeiten auf Holz, Masonit, Pappe, Papier, Linoleum oder Rückseiten von Fotografien, malte und zeichnete mit Ölfarben, Tempera, Wasserfarben, Bunt- und Bleistiften, Schellack, Glitzer. Er schuf in einer unglaublichen Intensität, die auch in seinem Werk sichtbar und spürbar ist. Allein in der Kunst war er frei. Frei von der Brutalität, die in den Zuschreibungen des Normativen lag und die außerhalb seines Kunstschaffens permanent anwesend war. Der damit verbundene subversive Akt war für Frank Walter die einzige Möglichkeit, den Anspruch zu erheben, ein eigenes, selbstbestimmtes und selbstdefiniertes Leben zu führen. Im Museum für moderne Kunst stehen Frank Walters Arbeiten in Dialog mit Werken von Künstler*innen wie Rosemarie Trockel.

Weitere Informationen Die hr2-KulturVerführung Am Mittwoch, den 21. Oktober 2020 um 18:00 Uhr. Der Treffpunkt wird den Gewinner*innen bekannt gegeben.



Bewerbungsschluss ist der 14. Oktober 2020 Ende der weiteren Informationen