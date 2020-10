Der seit vielen Jahren bewährte und etablierte "LiteraturBahnhof" wird auch in diesem Jahr im Haus des Buches von Kultur und Bahn e.V. Frankfurt veranstaltet. Autorinnen und Autoren stellen ihre Neuerscheinungen vor.

Auch wenn die Buchmesse in diesem Jahr nicht in ihrer bewährten Form mit Ausstellern und Besuchern stattfinden kann, so gibt es doch das Liveprogramm in der Stadt.

Die Auftaktveranstaltung ist bereits am 11. Oktober in der LiteraturLounge im Haus am Dom. Zu Gast ist Manuel Menrath mit seinem Buch "Unter dem Nordlicht" – Indianer aus Kanada erzählen von ihrem Land, ihrem Leben und von den sozialen wie seelischen Verwüstungen des kulturellen Völkermords.

Vom 14. bis 17. Oktober zieht der LiteraturBahnhof ins Haus des Buches. Hier erwarten Sie Autor*innen wie Olga Grjasnowa, Jürgen Hosemann, Arzu Weitholz, Laura Lichtblau, Thilo Krause, Andreas Schäfer, Pierre Jarawan, Iris Wolf, Jens Steiner und Zora del Buono und viele mehr.

Das Lesefest wird am 18. Oktober in der LiteraturLounge im Haus am Dom beendet. Dort stellt Annegret Held ihren dritten großen Westerwaldroman "Eine Räuberballade" vor.